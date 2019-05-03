По словам организаторов, в нём примут участие около 30 тысяч человек. Идеолог бегового движения в Татарстане и организатор марафона Вадим Янгиров на пресс-конференции сообщил, что бюджет спортивного состязания в этом году составил 40 миллионов рублей.4 мая состоится массовый забег на 3 километра, будут открыты две детские дистанции — 600-метровая Timerkids для детей 2009−2016 годов рождения и 55-метровая Timerbaby для малышей от 4 до 14 месяцев. Вечером этого дня на Центральном стадионе города выступит группа Pizza и будет проведён розыгрыш, главный приз которого автомобиль Renault Logan. 5 мая спортсмены испытают себя на дистанциях в 10 километров, а также в 21,1 и 42,2 километра. Маршрут дистанций проходит по живописным улицам Казани, затрагивает местные достопримечательности. В этот день состоится также заезд хендбайкеров и спортсменов-колясочников. Призовой фонд мероприятия в 2019 году в размере 1,5 миллиона рублей будет распределён между участниками марафона, показавшими на дистанции наилучшие результаты.На чемпионат уже поступили заявки на участие от 200 спортсменов.Казанский марафон проходит в столице Татарстана с 2015 года, число участников этого легкоатлетического состязания ежегодно растёт.