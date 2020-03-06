ИА «Ореанда-Новости». Восьмерых россиян, доставленных с судна Diamond Princess, планируют отпустить с карантина. Президент Татарстана сообщил, что пациенты республиканской инфекционной больницы станут свободными уже в предстоящие выходные.

Сообщается, что домой будут отпущены все восемь человек.

В предстоящие выходные истекает положенный двухнедельный срок карантина. Восемь россиян были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. В течение всего этого времени пациенты контактировали лишь с врачами.

Сообщается, что коронавирус был обнаружен у троих. Он протекал в лёгкой форме.