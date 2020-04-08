08.04.2020, 19:59
В Казани скончалась женщина, у которой вор отнял продукты
ИА «Ореанда-Новости». Пенсионерка, у которой хулиганом была отобрана тележка с продуктами, скончалась. Об этом уведомила её внучка, заявлено на портале Kazanfirst.
Женщина рассказала, что её 80-летняя бабушка умерла седьмого апреля днём.
Накануне также появилась информация, что четвёртого апреля в городе Казани неизвестный совершил нападение на пожилую женщину. Напавшей отнял у неё кошелёк и забрал сумку, в которой находились продукты. Преступник был задержан по горячим следами. Им оказался мужчина тридцати двух лет, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу.
Женщина рассказала, что её 80-летняя бабушка умерла седьмого апреля днём.
Накануне также появилась информация, что четвёртого апреля в городе Казани неизвестный совершил нападение на пожилую женщину. Напавшей отнял у неё кошелёк и забрал сумку, в которой находились продукты. Преступник был задержан по горячим следами. Им оказался мужчина тридцати двух лет, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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