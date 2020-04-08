Женщина рассказала, что её 80-летняя бабушка умерла седьмого апреля днём.Накануне также появилась информация, что четвёртого апреля в городе Казани неизвестный совершил нападение на пожилую женщину. Напавшей отнял у неё кошелёк и забрал сумку, в которой находились продукты. Преступник был задержан по горячим следами. Им оказался мужчина тридцати двух лет, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу.