В Росси произошёл очередной пожар в торговом центре. На этот раз горит центр в Казани, в сети уже есть фото и видеозаписи инцидента, на которые отчётливо видно, что из-под самой кровли здания центра валят клубы дыма, всё в округе задымлено.

Информация о чрезвычайном происшествии 5 июня в Казани сообщили в региональном управлении МЧС. Как заявили в ведомстве, центр сильно задымлен, дым вырывается наружу из-под крыши. Пожарные спасатели работают по второму номеру сложности (это было по состоянию на девять часов утра). В ведомстве сказали, что всего таких уровней пять, поэтому о сильной критичности речи не идёт.

По данным МЧС, из торгового центра «Порт» эвакуированы все люди, посетители и персонал. Никто не пострадал. Всего сообщается о двадцати людях, которые покинули здание, все они сотрудники – охранники и другой обслуживающий персонал.

В одиннадцать утра ситуация изменилась в худшую сторону. Если изначально горело около 20 метров квадратных, то она увеличилась в три раза – до 60 квадратных метров. Ближе к обеду пожар приобрёл четвёртую степень опасности. Повышение уровня связано также с тем, что данный район маловодный, отметили в МЧС Республики Татарстан.

Сейчас к месту ЧП подъезжают коммунальные машины – они возят воду для ликвидации очага возгорания. Также к месту подъехали сотрудники Министерства экологии по республике, чтобы оценить всю сложившуюся обстановку с точки зрения экологии.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило к ним в центр оперативного реагирования в 8 часов 22 минуты. На место выехали 80 пожарных-спасателей, также к работе подключено 21 единица противопожарной техники. На данный момент тушение пожара в «Порт» продолжается.

Здание центра двухэтажное, «Порт» он открылся в Казани в 2015 году, общая площадь торгового объекта порядка 30 тысяч квадратных метров, при этом 17 из них арендовано.





