ИА «Ореанда-Новости». В Казани в наркологическом диспансере умер мужчина, который стоял в очереди за медицинской справкой для водительского удостоверения, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что мужчине 1946 года рождения стало плохо в очереди, спасти его не удалось.



Ранее в социальных сетях появилось множество фотографий с огромными очередями у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение. Водители пытались получить справку, так как стало известно, что её стоимость вырастет до 5-9 тысяч рублей. Однако сегодня стало известно, что Минздрав решил отложить введение новых правил получения справки.