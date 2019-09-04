ИА «Ореанда-Новости». В Кабардино-Балкарии мужчина открыл огонь по съёмочной группе фильма «Чики», пишет «МК».



В результате стрельбы одну из актрис пришлось госпитализировать. Отмечается, что мужчина начал стрелять по съёмочной группе с балкона. Как выяснилось, ему не понравилось, что под его окнами снимают кино про проституток.



Стрелка уже задержала полиция. В результате нападения никто не ранен, актрису увезли в больницу из-за сильного стресса.