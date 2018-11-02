ИА «Ореанда-Новости». В Кемерове полиция арестовала подозреваемого в убийстве подростка. Который находился в розыске с октября. Мать сообщила в правоохранительные органы о пропаже 16-летнего юноши 25 октября.

Когда женщина написала заявление о пропаже ребёнка, сотрудники полиции начали выяснять, где был юноша перед своим исчезновением и что делал. Оказалось, 16-летний парень ночью вместе с другом проник на территорию недостроенного дома в кемеровском поселке Комиссарово. Далее информация о его перемещениях прерывалась.

Выехав на место и осмотрев территорию, полицейские и криминалисты нашли на стволе дерева следы от дроби, а недалеко гильзы от патронов. После оперативники наткнулись на валявшиеся в кустах фрагменты ткани. Благодаря современному оборудованию были найдены следы крови, которую отправили на генетическую экспертизу. Она показала, что кровь принадлежит пропавшему подростку.

Вскоре оперативникам удалось выйти на подозреваемого, которым оказался 38-летний мужчина, житель областного центра. Его задержали, и он рассказал, что там произошло.

С его слов, он приехал ночью на стройку, так как его попросил об этом брат – на территории сработали датчики движения. Увидев двух подростков, подозреваемый потребовал, чтобы они покинули территорию. Но те проигнорировали его слова и продолжали бегать по недостроенному помещению.

Чтобы напугать парней, мужчина из охотничьего ружья дважды выстрелил в воздух. Подростки разбежались в разные стороны.

За одним из них мужчина погнался, при этом несколько раз выстрелил в его сторону. После увидел, что юноша лежит на земле без признаков жизни.

Тогда мужчина сообразил, что только что совершил убийство, мужчина вернулся на стройку. К тому моменту туда подъехал его брат. Вместе они вывезли тело погибшего в другой район города, где и закопали в лесном массиве.

Сейчас с подозреваемым работают следователи и в ближайшее время ему вынесут обвинения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ "Убийство".

«Будет проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая», – сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева.