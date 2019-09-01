ИА «Ореанда-Новости» 1 сентября в Кемерово было открыто новое президентское кадетское училище.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков, выступая на церемонии открытия учебного заведения, напомнил, что. По его мнению, подобные заведения являются базовыми площадками для формирования патриотического сознания у молодёжи. Чиновник в своей речи также затронул вопросы, касающиеся дополнительного образования. По его словам, в числе прочего курсанты будут изучать современные технологии, среди которых «робототехника, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект». Учащиеся уже получили индивидуальные ноутбуки для занятий.