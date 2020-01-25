ИА «Ореанда-Новости». В Кемерово будут судить женщину, которая похитила из роддома ребёнка.

Судебный процесс по делу женщины, которая попыталась выкрасть ребёнка из роддома в Кемерово, пройдёт 29 января. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.

Следователи предполагают, что женщина попыталась похитить ребёнка из роддома в начале октября. Тогда, злоумышленница зашла в родительное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика. Мать ребёнка, которая обнаружила пропажу сына, позвонила своему мужу. Тот подъезжал к зданию больницы и заметил женщину, которая несла ребёнка, завёрнутого в куртку.

Женщине удалось скрыться с места преступления, однако полицейским удалось её задержать. Своим мотивом преступница назвала ложь мужу. Как оказалось, женщина соврала супругу, что беременна. Позже она поехала в районный центр и позвонила мужу, заявив, что родила мальчика.