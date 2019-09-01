Об этом стало известно из публикации градоначальника в социальной сети Instagram.

Мэр города Кемерово Илья Середюк еженедельно отчитывается в своём аккаунте о действиях, предпринимаемых областным правительством. Середюк также опубликовал информацию о том, сколько финансовых средств тратят местные власти на подготовку школ к новому учебному году. Градоначальник напомнил, что недавно в Кемерово открыли новую школу, которая может вместить до полутора тысяч школьников. Ещё одна школа, соответствующая современным условиям образования, находится на завершающей стадии строительства. Мэр также отметил, что готова документация для возведения ещё двух школьных учреждений.

Илья Середюк отметил, что на капитальный ремонт зданий школьных образовательных учреждений ежегодно выделяются сто шестьдесят миллионов рублей. Двадцать восемь миллионов рублей обычно идут на текущие ремонты, а десять – решено было вложить в реконструкцию детских оздоровительных лагерей. Глава города заявил, что этих денег не хватает для того, чтобы школы области смогли быть полностью оборудованы.

В связи с этим губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выступил с инициативой внедрения нового для региона проекта под названием «Моя новая школа». Основной целью проекта является своего рода реанимация школьных зданий, возведённых ещё в советское время. В частности, в этих зданиях необходимо заменить окна и крыши, отремонтировать спортивные залы, столовые, гардеробные, закупить новую мебель и привести в порядок прилегающую территорию. Одна из кемеровских школ уже попала в рамки проекта и откроет свои двери завтра, 2 сентября. Остальные школы советского периода ждут своей очереди.