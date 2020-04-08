ИА «Ореанда-Новости». Три человека пострадали при обрушении строящегося здания в Кемерово. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Кузбасса.

Сообщается, что обрушилось перекрытие строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции. В результате обрушения пострадали трое мужчин. Их госпитализировали в стационары города в состоянии средней степени тяжести с переломами и ушибами.

Также уточняется, что на данный момент на месте происшествия работают специалисты собственного пожарно-спасательного отряда. Причины произошедшего пока неизвестны.