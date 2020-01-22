О происшествии рассказал РБК Антон Дужик, работающий в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.В ведомстве рассказали журналистам, что работы проводились в детской поликлинике, которая пристроена к жилому зданию.Сообщается, что работы проводились на настиле, который уложили на балки из дерева. В ходе работ одна из балок, которые были вставлены в отверстия в шахте лифта, сломалась.Сейчас по факту произошедшего осуществляется проверка.