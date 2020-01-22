22.01.2020, 12:24
В Кемерово три человека сорвались в шахту лифта
ИА «Ореанда-Новости». На одной из строек в городе Кемерово три человека сорвались в шахту лифта. Пострадавшие упали с высоты шести метров. О происшествии рассказал РБК Антон Дужик, работающий в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
Дужик заявил, что сорвавшихся в шахту лифта мужчин доставили в Областную клиническую больницу имени Подгорбунского. Один из них помещён в отделение реанимации.
В ведомстве рассказали журналистам, что работы проводились в детской поликлинике, которая пристроена к жилому зданию.
Сообщается, что работы проводились на настиле, который уложили на балки из дерева. В ходе работ одна из балок, которые были вставлены в отверстия в шахте лифта, сломалась.
Сейчас по факту произошедшего осуществляется проверка.
Дужик заявил, что сорвавшихся в шахту лифта мужчин доставили в Областную клиническую больницу имени Подгорбунского. Один из них помещён в отделение реанимации.
В ведомстве рассказали журналистам, что работы проводились в детской поликлинике, которая пристроена к жилому зданию.
Сообщается, что работы проводились на настиле, который уложили на балки из дерева. В ходе работ одна из балок, которые были вставлены в отверстия в шахте лифта, сломалась.
Сейчас по факту произошедшего осуществляется проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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