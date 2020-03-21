ИА «Ореанда-Новости» . В Мариинске Кемеровской области мужчина жестоко расправился со своими собутыльниками. Тела трёх жертв и подозреваемый были обнаружены следователями в субботу, 20 марта, сообщает региональный СК РФ.

По предварительным данным? преступник распивал спиртные напитки в компании женщин 34 и 57 лет и мужчины 39 лет. Один из собутыльников оскорбил 23-летнего подозреваемого и между товарищами возник серьёзный конфликт. В результате потасовки подозреваемый нанёс четырём людям ножевые ранения: три человека скончались на месте, ещё один в тяжёлом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

Специалисты правоохранительных органов оперативно задержали предполагаемого убийцу и решают вопрос о предъявлении ему обвинения за убийство двух и более лиц.