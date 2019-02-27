ИА «Ореанда-Новости». Число погибших в результате пожара в частном доме в городе Мариинске составило восемь человек. Пожар начался рано утром 27 февраля. Тела всех погибших людей найдены. Среди них трое детей в возрасте от года до восьми лет.

Информацию о количестве жертв уточнили управлении СК РФ по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что во время пожара погибло семь человек, в том числе двое детей. Степень родства погибших людей сейчас устанавливается следователями.

По неофициальным данным, в частном доме проживала женщина с двумя детьми, её сожитель мать и брат с семьёй.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Правоохранители устанавливают причину пожара. Уголовное дело находится на контроле у областной прокуратуры.

Подробности трагедии

Пожар в частном доме города Мариинск начался около пяти часов утра – именно в это время поступила диспетчеру МЧС информация на пульт о горящем здании. Горел трёхквартирный одноэтажный деревянный дом. Только в одной из квартир дома на момент ЧП находились люди. Остальные две были нежилые.

На место происшествия выехало несколько нарядов спасателей. Когда сотрудникам МЧС удалось потушить здание, были найдены тела шестерых человек: пятерых взрослых и одного ребёнка в возрасте 4 лет. Чуть позже нашли ещё два тела – детей в возрасте одного года и восьми лет.

Когда на место прибыла первое пожарное подразделение, крыша горела открытым пламенем, она частично обрушилась. Стены одной из комнат успели обгореть.

Следователи выясняют, состояла ли семья на профилактическом учете. Известно, что дом обогревался печным отоплением, на приусадебном участке были найдены недавно спиленные дрова и бензопила. Назначены экспертизы, которые установят причину смерти всех жертв. Пожарно-техническая экспертиза выяснит причину возгорания.



