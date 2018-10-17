ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка в квартире, где жил студент, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже.





По данным СМИ, в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ. Стражи порядка допрашивают мать студента. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, личность устроившего стрельбу молодого человека была оперативно установлена по видеозаписи. Следственно-оперативной группой изымаются предметы, которые имеют значение для расследования. Также продолжаются допросы свидетелей. В Следственном комитете сообщили, что в ближайшее время назначат судебно-медицинские и иные экспертизы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.





Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что нападение было совершено восемнадцатилетним Владиславом Росляковым, который когда-то учился в колледже. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. По словам очевидцев, у него были сообщники.



В результате нападения, по разным данным, погибли от семнадцати до девятнадцати человек.



В ведомстве отметили, что первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений. Как выяснилось, в текущем месяце студент получил разрешение на владение охотничьим ружьём.





Следственным комитетом дело о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Ранее дело было возбуждено по факту взрыва по ст. 205 УК (террористический акт).





В столовой колледжа, по данным Следственного комитета Российской Федерации, сработало неустановленное взрывное устройство, которое было начинено металлическими предметами. Росгвардия сообщала, что речь идёт о самодельной взрывчатке. По данным СМИ, одним из учеников, который рассказывал друзьям об опытах со взрывчатыми веществами, незадолго до взрыва в столовой был оставлен рюкзак.





В Крыму объявлен трёхдневный траур.

















