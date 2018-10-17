ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что в результате взрыва в здании политехнического колледжа погибли 13 человек. Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших.

Взрыв был вследствие срабатывания самодельного взрывного устройства, сообщает заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. Ранее НАК сообщал, что произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

В следственном комитете проинформировали, что взрыв прогремел в столовой учреждения, самодельная бомба была начинена металлическими предметами.

– По предварительным данным, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, — проинформировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Следственном комитете также сообщили, что произошедшее было квалифицировано как теракт.

По последним данным погибло 13 человек, около полусотни получили ранения, большая часть из них — подростки. Двадцать человек увезли в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Расследованием теракта займется центральный аппарат СК. Владимиру Путину уже доложили о случившемся, он поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медицинские центры страны.

Следователи начали допрашивать свидетелей и очевидцев взрыва, изучаются видео с камер наблюдения. Сформирован целый штаб, в который вошли следователи, сотрудники ФСБ и МВД.

Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на место происшествия. Также в республику вылетел спасательный Ил-76, который доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Аксёнов заявил, что в связи с терактом в колледже в Керчи будет объявлен трехдневный траур.

В пресс-службе Фонда соцстраха сообщили, что выплатит по одному миллиону рублей «родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях во время ЧП» в Керчи.