ИА «Ореанда-Новости» . Чиновника привлекут к ответственности за найм жилплощади без газоснабжения и отопления для 25 детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

В начале текущего года в Керчи сиротам из детских домов вручили ключи от квартир в многоэтажном строении на улице Героев Сталинград, однако в скором времени выяснилось, что заселиться в новые квартиры дети не могут из-за отсутствия газа и отопления, а также других недостатков жилья. Следственный комитет начал проверку по данному факту 11 февраля.

По сообщению прокуратуры, в отношении чиновника управления ЖКХ, заключившего договор найма, уже возбудили уголовное дело за халатность при исполнении должностных обязанностей. Отметим, что администрация Керчи приобрела квартиры, не отвечают требованиям санитарии за счёт средств федерального бюджета.