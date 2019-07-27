ИА «Ореанда-Новости» Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сообщил, что около 300 тысяч человек принимают участие в крестном ходе, который проходит в Киеве в честь 1031-й годовщины Крещения Руси.

Предстоятель канонической Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл торжественный молебен за мир на Владимирской горке. После этого тысячи верующих, священников и монахов, приехавшие со всей Украины, направились к Киево-Печерской Лавре. В монастыре состоится праздничная литургия. Вечером на площади возле Успенского собора начнётся всенощное бдение.

Впервые за много лет никто не препятствовал верующим участвовать в крестном ходе.

Её сторонники соберутся 28 июля. Крестный ход возглавит глава ПЦУ митрополит Епифаний.