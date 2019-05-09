ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники киевской полиции задержали Елену Бережную, которая является организатором акции «Никто не забыт, ничто не забыто» – аналога «Бессмертного полка», который на Украине под этим наименованием не проводится.

Задержание было произведено, когда Бережная проходила к месту проведения мероприятия. Поводом для инцидента стало то, что у активистки была обнаружена георгиевская лента, которая на территории Украины считается одним из советских символов, демонстрация которых по закону запрещена. Затем Бережная была доставлена в отделение полиции.

В 2018 году её уже задерживали по той же причине.