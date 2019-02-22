ИА «Ореанда-Новости». 20 февраля в Кировске в одной из квартир нашли мёртвой трёхлетнюю девочку, она была заперта одна в квартире. В Следственный комитет сообщил об аресте матери погибшего ребёнка.

Ребёнок длительное время находился один в квартире по улице Щорса, её обнаружила уже мёртвой бабушка ребёнка, которая пришла в гости поздравить с днём рождения внучку. Судмедэксперты заключили, что трёхлетняя девочка умерла от обезвоживания организма. Скорее всего мать оставила её одну дома на несколько дней, закрыв при этом двери, из-за чего ребёнок не мог попросить помощи.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения родительнице в виде ареста сроком на два месяца. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетней с особой жестокостью. По совокупности статей женщине грозит вплоть до пожизненного заключения, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Накануне стало известно, что в Москве арестована женщина, которая оставила своего шестилетнего ребёнка в парке «Лосиного острова». Мальчик всю ночь бродил по лесу один, под утро вышел к заправке, где его нашли водители. К голове мальчика был скотчем прикреплён мешок. Мать утверждает, что сын потерялся вечером, когда они выехали в лесопарк на прогулку, ребёнок даёт другие показания, которые пока не раскрывают. Следователи предполагают, что женщина оставила сына в лесу преднамеренно, её подозревают в покушении на убийство.

В октябре 2018 года жильцы многоквартирного жилого дома в Щелково нашли в подъезде полуторогодовалого мальчика, родителей с ним не было. Телесных повреждений у него врачи не нашли.

Несколько дней следователи разыскивали мать ребёнка. Как выяснилось, женщина с ребёнком приехала из Украины в Россию и постоянно меняла место жительства. Свой поступок она пояснила тяжёлой жизненной ситуацией, материальными трудностями и отсутствием места жительства.

Сейчас она в СИЗО, горе-мать обвинили сразу по нескольким статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

История с брошенным в подъезде ребёнком потрясла россиян, взять ребёнка под опеку выразило желание более десяти человек.