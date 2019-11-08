ИА «Ореанда-Новости». В Кирове затопило улицу Луганскую из-за бобров, которые устроили запруду в водопропускной трубе, пишет РИА Новости.



Коммунальные службы рассказали, что дважды чистили водопропускную трубу. Однако затопление повторилось. Коммунальщики предположили, что бобры забили водопропускную трубу под дорогой ветками.



Разрушенный участок дороги огородили и организовали в этом месте движение по улице в одну полосу.