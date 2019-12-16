ИА «Ореанда-Новости». Полицейский в Кировской области заявил о домашнем насилии со стороны своей жены, пишет «МК».



Отмечается, что полицейский Роман Дядькин написал заявление на жену Екатерину. Сама она также стажируется в полиции.



Дядькин заявил, что супруга напала на него и нанесла ему побои во время ссоры. При этом женщина приехавшим полицейским рассказала, что муж также поднял на неё руку, а она в случившемся не виновата.



Однако полицейские не прислушались к её словам. В отделение она ехать отказалась и получила административный штраф.