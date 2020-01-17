ИА «Ореанда-Новости». В Кирове произошло столкновение двух автобусов. В ДТП пострадали восемь человек. О ДТП в Кирое заявлено в ГИБДД России. 

По данным ведомства, в Кирове приблизительно в 7 часов утра водитель, управляющий автобусом ПАЗ, в котором находилось 20 пассажиров, врезался на остановке общественного транспорта в другой автобус, перевозивший 22 пассажира. 

В ДТП в Кирове пострадали восемь пассажиров обоих автобусов. 