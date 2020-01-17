17.01.2020, 09:07
В Кирове произошло ДТП с двумя автобусами
ИА «Ореанда-Новости». В Кирове произошло столкновение двух автобусов. В ДТП пострадали восемь человек. О ДТП в Кирое заявлено в ГИБДД России.
По данным ведомства, в Кирове приблизительно в 7 часов утра водитель, управляющий автобусом ПАЗ, в котором находилось 20 пассажиров, врезался на остановке общественного транспорта в другой автобус, перевозивший 22 пассажира.
В ДТП в Кирове пострадали восемь пассажиров обоих автобусов.
По данным ведомства, в Кирове приблизительно в 7 часов утра водитель, управляющий автобусом ПАЗ, в котором находилось 20 пассажиров, врезался на остановке общественного транспорта в другой автобус, перевозивший 22 пассажира.
В ДТП в Кирове пострадали восемь пассажиров обоих автобусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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