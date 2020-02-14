14.02.2020, 13:35
В Кирове в траншее, вырытой для ремонта теплотрассы, обнаружено тело мужчины
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина погиб, по предварительным данным, при падении в траншею, которую в городе Кирове выкопали для того, чтобы отремонтировать теплотрассу. В СК РФ по Кировской области заявлено о проведении доследственной проверки.
Вечером тринадцатого февраля возле одного из расположенных по улице Воровского зданий, в траншее, которая появилась после ремонтных работ теплотрассы, было найдено тело мужчины 1950 года.
В свою очередь прокуратурой Кировской области начата проверка предприятий ЖКХ и органов местного самоуправления. Проверяется, соблюдались ли требования безопасности, когда организовывалось производство земляных работ.
Вечером тринадцатого февраля возле одного из расположенных по улице Воровского зданий, в траншее, которая появилась после ремонтных работ теплотрассы, было найдено тело мужчины 1950 года.
В свою очередь прокуратурой Кировской области начата проверка предприятий ЖКХ и органов местного самоуправления. Проверяется, соблюдались ли требования безопасности, когда организовывалось производство земляных работ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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