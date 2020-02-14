В СК РФ по Кировской области заявлено о проведении доследственной проверки.Вечером тринадцатого февраля возле одного из расположенных по улице Воровского зданий, в траншее, которая появилась после ремонтных работ теплотрассы, было найдено тело мужчины 1950 года.В свою очередь прокуратурой Кировской области начата проверка предприятий ЖКХ и органов местного самоуправления. Проверяется, соблюдались ли требования безопасности, когда организовывалось производство земляных работ.