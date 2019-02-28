ИА «Ореанда-Новости». В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели трёхлетней запертой в квартире девочки, погибшей от истощения. Напомним, ребёнка мать закрыла в квартире на несколько дней, девочку уже мертвой нашла бабушка. Сообщается, что за состоянием ребёнка не наблюдали более двух лет, заведующая подозревается в халатности.

Уголовное дело в отношении заведующей поликлиникой квалифицируется по статье «Халатность», женщина задержана в порядке 91-92 УПК РФ. Следствие полагает, что из-за халатного и ненадлежащего исполнения служебных обязательств, заведующая допустила, что ребёнок не наблюдался у врачей с конца 2016 года. Таким образом девочка была лишена своевременного медицинского контроля, сообщили в четверг в пресс-службе регионольного Следственного комитета.

Предварительно следователи опросили медперсонал, в том числе участковую медсестру и педиатра, изучили записи в медицинской карте погибшего ребёнка.

По делу о гибели ребёнка также следователями допрошен участковый полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Известно, что на профилактических учётах семья не состояла и ранее характеризовалась положительно.

Что произошло?

29 февраля в одной из квартир областного центра бабушка нашла тело своей трёхлетней внучки. Девочка погибла от обезвоживания, такое заключения сделали судмедэксперты. Бабушка решила поздравить внучку с днём рождения, но нашла её труп в запертой квартире. Матери ребёнка дома не было.

Следователи полагают, что 21-летняя родительница оставила девочку на несколько дней одну в квартире, за ребёнком никто не присматривал. Кроме того, женщина забрала всю еду и перекрыла воду.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Женщина арестована и находится в СИЗО.

Девочка жила с матерью в квартире с полной антисанитарией, без элементарных медикаментов, без еды. О ребёнке мать практически не заботилась.

Одновременно возбуждено уголовное дело в отношении представителей органов профилактики и здравоохранения, так как они не выявили опасную для девочки ситуацию, то есть проявили халатность.