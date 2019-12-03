03.12.2019, 17:30
В Кировской области 31 декабря объявили выходным
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Кировской области Игорь Васильев распорядился объявить в регионе 31 декабря выходным днём, пишет RT.
Глава области отметил, что правительство региона решило принято такое решение. Оно касается госслужащих и работников подведомственных учреждений. Васильев добавил, что скорее всего остальные организации и предприятия также примут такое решение.
При этом суббота, 28 декабря, в этом году станет в регионе рабочим днём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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