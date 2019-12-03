ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Кировской области Игорь Васильев распорядился объявить в регионе 31 декабря выходным днём, пишет RT.



Глава области отметил, что правительство региона решило принято такое решение. Оно касается госслужащих и работников подведомственных учреждений. Васильев добавил, что скорее всего остальные организации и предприятия также примут такое решение.



При этом суббота, 28 декабря, в этом году станет в регионе рабочим днём.