ИА «Ореанда-Новости» В «китовую тюрьму» в Приморье, где содержатся белухи и косатки начали водить детские экскурсионные группы. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.

По словам активистки, она сняла на видео прибытие группы детей в сопровождение взрослых в «китовую тюрьму». Видеозапись и фото она разместила у себя в Instagram. На кадрах запечатлены десятки детей, которые проходят вместе со взрослыми на территорию «китовой тюрьмы» и направляются к вольерам.

По её словам, экскурсионная группа прибыла из Находки, а дети являются воспитанниками местного детского сада. По словам людей из этой группы, их пригласили на бесплатную экскурсию. По предположению Зыряновой, экскурсии проводятся, чтобы косатки и белухи привыкли к людям. Она отметила, что в группе было около 100 детей.