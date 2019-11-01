Представителем российского боксера Александра Поветкина Дмитрием Рябинским было анонсировано, что спортсмен проведёт бой против американца Майка Хантера в Саудовской Аравии. По словам промоутера Поветкина, выбрали это место в команде Поветкина по финансовым обстоятельства. Об этом сообщает издание РБК.Согласно словам промоутера, в Саудовской Аравии были заинтересованы в проведении поединка высокого уровня. Также было сказано, что у команды боксера проведение боя именно в Саудовской Аравии вызвало интерес, потому что это даёт возможность заработать хорошие деньги. По словам Рябинского, если речь идёт о бизнесе, то Саудовская Аравия — новое денежное место».