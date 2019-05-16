ИА «Ореанда-Новости» В Усть-Вымском районе Коми полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в детском саду, где отец увёл домой чужого ребёнка вместо своего. По словам мужчины он перепутал собственную дочь с другой девочкой.

Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полицию обратилась заведующая дошкольного учреждения. Она сообщила, что отец одной девочки забрал домой чужого ребёнка.

В детсад прибыл наряд полиции, к их приезду незадачливый отец осознал свою ошибку. Отмечается, что мужчина дома понял, что забрал совершенно другого ребёнка, он отвёл девочку обратно в детский сад и забрал дочь, на этот раз свою.