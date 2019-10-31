ИА «Ореанда-Новости». СКР по республике Коми начал расследовать смерть пятилетней девочки во время тихого часа в одном из детских садов Ухты, пишет «МК».



Следователи рассказали, что воспитали уложили детей спать, но после побудки девочка не встала. Приехавшие врачи констатировали смерть.



Экспертиза показала, что ребёнок страдал от заболевания, причиной смерти стало обострение болезни. По мнению следствия, должностные лица не в полной мере исполнять свои обязанности. СКР возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».