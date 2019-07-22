ИА «Ореанда-Новости». В Сосногорском районе республики Коми ввели режим ЧС после схода с рельсов 23 вагонов с углём, пишет «МК».



Сообщается, что в результате аварии на станции «Керки» произошла задержка движения поездов на Северной железной дороге. Билеты по этому направлению не продают до 26 июля.



Режим ЧС в районе ввели для того, чтобы аварийно-спасательные служба взаимодействовали более эффективно. Ликвидация последствий ЧП сейчас продолжается.