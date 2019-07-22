22.07.2019, 18:56
В Коми ввели режим ЧС после схода товарных вагонов
ИА «Ореанда-Новости». В Сосногорском районе республики Коми ввели режим ЧС после схода с рельсов 23 вагонов с углём, пишет «МК».
Сообщается, что в результате аварии на станции «Керки» произошла задержка движения поездов на Северной железной дороге. Билеты по этому направлению не продают до 26 июля.
Режим ЧС в районе ввели для того, чтобы аварийно-спасательные служба взаимодействовали более эффективно. Ликвидация последствий ЧП сейчас продолжается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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