ИА «Ореанда-Новости» В Республике Коми спасатели обнаружили в лесу 72-летнего пенсионера, который провёл без еды и воды пять суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-Коми».

Пенсионер перепутал тропинки и заблудился. На поиски пожилого мужчины вышли местные жители и спасатели. Отмечается, что всё время, проведённое в лесу, он был вынужден пить воду из луж и болота. Найден мужчина был в труднодоступном месте. За пять дней его сильно искусали насекомые, он был истощён. Пенсионера доставили домой и посоветовали обратиться к врачам.