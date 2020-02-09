ИА «Ореанда-Новости». АО «Комиавиатранс» прокомментировало жёсткую посадку Boeing 737-500.

АО «Комиавиатранс» является владельцем всех аэропортовых комплексов в Коми. Компания опубликовала сообщение, в котором заявила, что аэропорт в Усинске был полностью готов к принятию воздушных судов.

Генеральный директор АО Алексей Фесенко подчеркнул, что аэропорт работает в полном соответствии со всеми федеральными правилами. Аэропорт Усинска работал в штатном режиме и на момент приземления самолёта Utair.

Фисенко также отметил, что за последние два года по состоянию аэропорта не поступало ни одного замечания. Во всей этой ситуации разберётся комиссия, добавил директор АО.

Ранее Boeing 737-500 от компании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска. Основной причиной пока считаются неполадки в функционировании некоторых систем аэропорта.