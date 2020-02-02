ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе компании "Туполев" рассказали о первом полёте модернизированного бомбардировщика ТУ-160М. 

Заявлено, что первый полёт самолёта состоялся на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова 2 февраля 2020 года. 

В сообщении говорится, что модернизированным бомбардировщиком управлял экипаж, руководимый летчиком- испытателем Анри Наскидянцем. 

Сообщается, что полёт, проходивший на высоте тысяча пятьсот метров, продолжался тридцать четыре минуты. 

Заявлено о выполнении во время полёта всех необходимых проверок обновлённого оборудования и систем. В сообщении отмечается, что оборудование и системы отработали без замечаний, и полёт прошёл в штатном режиме.