02.02.2020, 14:57
В компании "Туполев" рассказали о совершении самолетом ТУ-160М первого испытательного полёта
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе компании "Туполев" рассказали о первом полёте модернизированного бомбардировщика ТУ-160М.
Заявлено, что первый полёт самолёта состоялся на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова 2 февраля 2020 года.
В сообщении говорится, что модернизированным бомбардировщиком управлял экипаж, руководимый летчиком- испытателем Анри Наскидянцем.
Сообщается, что полёт, проходивший на высоте тысяча пятьсот метров, продолжался тридцать четыре минуты.
Заявлено о выполнении во время полёта всех необходимых проверок обновлённого оборудования и систем. В сообщении отмечается, что оборудование и системы отработали без замечаний, и полёт прошёл в штатном режиме.
Заявлено, что первый полёт самолёта состоялся на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова 2 февраля 2020 года.
В сообщении говорится, что модернизированным бомбардировщиком управлял экипаж, руководимый летчиком- испытателем Анри Наскидянцем.
Сообщается, что полёт, проходивший на высоте тысяча пятьсот метров, продолжался тридцать четыре минуты.
Заявлено о выполнении во время полёта всех необходимых проверок обновлённого оборудования и систем. В сообщении отмечается, что оборудование и системы отработали без замечаний, и полёт прошёл в штатном режиме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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