Заявлено, что первый полёт самолёта состоялся на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова 2 февраля 2020 года.В сообщении говорится, что модернизированным бомбардировщиком управлял экипаж, руководимый летчиком- испытателем Анри Наскидянцем.Заявлено о выполнении во время полёта всех необходимых проверок обновлённого оборудования и систем. В сообщении отмечается, что оборудование и системы отработали без замечаний, и полёт прошёл в штатном режиме.