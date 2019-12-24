Также Михаил Мишустин отметил, что за 2019 год уменьшилось количество фирм-однодневок до 120 тысяч, хотя в 2016 году таких предприятий насчитывалось около 1,6 миллиона.



Информация была озвучена главой ФНС России Михаилом Мишустиным.В федеральный бюджет за 2019 год поступило 11,2 триллиона рублей, что на 500 миллиардов больше, чем в 2018 году.По словам главы ФНС, основной рост государственного бюджета обеспечился за счёт нефтегазовых доходов. Также заметен рост бюджета от поступления НДС и налога на прибыль (на 15,4% и 11,3% соответственно).