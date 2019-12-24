24.12.2019, 00:14
В консолидированный бюджет России поступило более 20 триллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». В консолидированный бюджет России поступило более 20 триллионов рублей за счёт всех видов налогов. Информация была озвучена главой ФНС России Михаилом Мишустиным.
С начала года в российский бюджет поступило 20,4 триллиона рублей, что на 1,1 триллион больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. В федеральный бюджет за 2019 год поступило 11,2 триллиона рублей, что на 500 миллиардов больше, чем в 2018 году.
По словам главы ФНС, основной рост государственного бюджета обеспечился за счёт нефтегазовых доходов. Также заметен рост бюджета от поступления НДС и налога на прибыль (на 15,4% и 11,3% соответственно).
С начала года в российский бюджет поступило 20,4 триллиона рублей, что на 1,1 триллион больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. В федеральный бюджет за 2019 год поступило 11,2 триллиона рублей, что на 500 миллиардов больше, чем в 2018 году.
По словам главы ФНС, основной рост государственного бюджета обеспечился за счёт нефтегазовых доходов. Также заметен рост бюджета от поступления НДС и налога на прибыль (на 15,4% и 11,3% соответственно).
Также Михаил Мишустин отметил, что за 2019 год уменьшилось количество фирм-однодневок до 120 тысяч, хотя в 2016 году таких предприятий насчитывалось около 1,6 миллиона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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