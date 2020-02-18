18.02.2020, 13:34
В Конституции хотят прописать неприкосновенность бывших президентов
ИА «Ореанда-Новости». В Конституции хотят прописать условие о неприкосновенности бывших президентов. В настоящее время неприкосновенность экс-лидеров России прописана в Федеральном законе.
По мнению членов рабочей группы, условие о неприкосновенности должно быть прописано в основном своде законов России. В новой редакции Конституции, которая будет представлена в Госдуму на второе чтение, данная поправка уже внесена. Это подтвердил руководитель рабочей группы Павел Крашенинников
Также в поправках к Конституции планируется ужесточить требования к высшим должностным лицам и закрепить ряд социальных гарантий для них.
По мнению членов рабочей группы, условие о неприкосновенности должно быть прописано в основном своде законов России. В новой редакции Конституции, которая будет представлена в Госдуму на второе чтение, данная поправка уже внесена. Это подтвердил руководитель рабочей группы Павел Крашенинников
Также в поправках к Конституции планируется ужесточить требования к высшим должностным лицам и закрепить ряд социальных гарантий для них.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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