ИА «Ореанда-Новости». Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила закрепить в документе норму о том, что государственные деятели высокого ранга не должны иметь счета в заграничных банках, пишет «МК».



Предполагается, что запрет будет касаться главы правительства и его заместителей, а также министров федерального уровня.



Кроме того, предлагается отметить в Основном законе, что кабмин осуществляет исполнительную власть под общим руководством президента страны.