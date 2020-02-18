ИА «Ореанда-Новости»Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила закрепить в документе норму о том, что государственные деятели высокого ранга не должны иметь счета в заграничных банках, пишет «МК».

Предполагается, что запрет будет касаться главы правительства и его заместителей, а также министров федерального уровня.  

Кроме того, предлагается отметить в Основном законе, что кабмин осуществляет исполнительную власть под общим руководством президента страны.