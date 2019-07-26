В Конституционном суде оспаривается отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»
ИА «Ореанда-Новости» Московский кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд России с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британского фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».
Поводом для обращения стал штраф в 280 тысяч рублей, наложенный на учреждение за демонстрацию запрещённой кинокартины. Оспорить взыскание в судах общей юрисдикции кинотеатру не удалось.
Теперь «Пионер» просит Конституционный суд признать нормы, которые регламентируют систему выдачи и отзыва прокатных удостоверений, не соответствующими положениям Основного закона. Администрация кинотеатра считает, что они фактически вводят цензуру, которая запрещена Конституцией. Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. В настоящее время, по мнению заявителей, они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причём без суда.Минкульт отозвал прокатное удостоверение в январе 2018 года по ходатайству известных режиссёров Никиты Михалкова, Владимира Бортко и ещё нескольких человек, усмотревших в ленте экстремистскую информацию и назвавших фильм пасквилем на российскую историю.
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