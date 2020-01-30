ИА «Ореанда-Новости». Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Андрей Клишас поддержал идею внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины», пишет «Интерфакс».



С такой инициативой ранее выступил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Клишас отметил, что относится к этому предложению положительно. Он отметил, что идею надо ещё обсудить, но сейчас она кажется разумной.



Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении.