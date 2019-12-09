09.12.2019, 10:59
В космосе протестируют в ближайшие годы российский прибор для поиска нефти
ИА «Ореанда-Новости». Компания "Российские космические системы" сообщила РИА Новости о том, что ею разрабатывается инфракрасный радиометр высокого разрешения, который предназначен для поиска с МКС полезных ископаемых.
В сообщении заявлено, что после того, как прибор будет установлен на МКС, он поможет в исследовании состояния океанов. Также с помощью прибора займутся с МКС поиском полезных ископаемых и проведением картографирования Земли.
Задействовать радиометр можно будет также для отслеживания природных чрезвычайных ситуаций, подземных и лесных пожаров, определения уровня грунтовых вод и влажности почвы.
Также прибор можно будет применять в качестве инструмента исследования динамики зон вечной мерзлоты и деятельности вулканов.
Компания планирует, что прибор будет создан в 2022 году. Его установят на лабораторный модуль "Наука", который запустят в космос в ноябре 2020 года.
В сообщении заявлено, что после того, как прибор будет установлен на МКС, он поможет в исследовании состояния океанов. Также с помощью прибора займутся с МКС поиском полезных ископаемых и проведением картографирования Земли.
Задействовать радиометр можно будет также для отслеживания природных чрезвычайных ситуаций, подземных и лесных пожаров, определения уровня грунтовых вод и влажности почвы.
Также прибор можно будет применять в качестве инструмента исследования динамики зон вечной мерзлоты и деятельности вулканов.
Компания планирует, что прибор будет создан в 2022 году. Его установят на лабораторный модуль "Наука", который запустят в космос в ноябре 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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