ИА «Ореанда-Новости».  Компания "Российские космические системы" сообщила РИА Новости о том, что ею разрабатывается инфракрасный радиометр высокого разрешения, который предназначен для поиска с МКС полезных ископаемых. 

В сообщении заявлено, что после того, как прибор будет установлен на МКС, он поможет в исследовании состояния океанов. Также с помощью прибора займутся с МКС поиском полезных ископаемых и проведением картографирования Земли. 

Задействовать радиометр можно будет также для отслеживания природных чрезвычайных ситуаций, подземных и лесных пожаров, определения уровня грунтовых вод и влажности почвы.

Также прибор можно будет применять в качестве инструмента исследования динамики зон вечной мерзлоты и деятельности вулканов. 

Компания планирует, что прибор будет создан в 2022 году. Его установят на лабораторный модуль "Наука", который запустят в космос в ноябре 2020 года.