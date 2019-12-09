В сообщении заявлено, что после того, как прибор будет установлен на МКС, он поможет в исследовании состояния океанов. Также с помощью прибора займутся с МКС поиском полезных ископаемых и проведением картографирования Земли.Задействовать радиометр можно будет также для отслеживания природных чрезвычайных ситуаций, подземных и лесных пожаров, определения уровня грунтовых вод и влажности почвы.Также прибор можно будет применять в качестве инструмента исследования динамики зон вечной мерзлоты и деятельности вулканов.Компания планирует, что прибор будет создан в 2022 году. Его установят на лабораторный модуль "Наука", который запустят в космос в ноябре 2020 года.