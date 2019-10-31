ИА «Ореанда-Новости». Полиция вместе с ОМОНом задержала начальника колонии №2 по подозрению в получении взятки, пишет «Интерфакс».



Главу колонии подозревают во взятке в 1,1 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Следствия полагает, что начальник колонии собирался за эту сумму смягчить условия содержания одному заключён. Кроме того, он собирался просить об условно-досрочном освобождении. Отмечается также, что начальник колонии был причастен к передаче различных продуктов и телефонов.



Полиция установила, что начальник колонии успел получить часть взятки на банковский счёт, дорогой смартфон и умные часы. Остальную часть денег он должен был получить после выполнения обещаний.