ИА «Ореанда-Новости» В Костроме в посёлке Первомайское произошёл крупный пожар в садовом товариществе «Огонек-2». О происшествии сообщает ГТРК Кострома. Отмечается, что пожар начался 26 апреля в полдень, загорелся один из садовых домиков.

Огонь раздуло сильным ветром, и пламя перекинулось на соседние строения. Всего сгорели пять садовых домов. С огнём в течение пяти часов боролись пять пожарных бригад.