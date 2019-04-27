27.04.2019, 14:16
В Костроме пожар едва не уничтожил целое садовое товарищество
ИА «Ореанда-Новости» В Костроме в посёлке Первомайское произошёл крупный пожар в садовом товариществе «Огонек-2». О происшествии сообщает ГТРК Кострома. Отмечается, что пожар начался 26 апреля в полдень, загорелся один из садовых домиков.
Огонь раздуло сильным ветром, и пламя перекинулось на соседние строения. Всего сгорели пять садовых домов. С огнём в течение пяти часов боролись пять пожарных бригад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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