, сообщают в нижней палате.20 процентов сегодня составляет базовая ставка. Документом предлагается её снижение с 2021 года до восемнадцати процентов, с 2023 года до пятнадцати процентов, с 2025 года до двенадцати процентов.Депутаты КПРФ полагают, что снижение ставки налога поможет создать условия для того, чтобы произошёл рост внутреннего валового продукта. Также оно поспособствует повышению инвестиционной активности и восстановлению потенциала экономики РФ и её дальнейшему развитию.