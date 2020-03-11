11.03.2020, 12:49
В КПРФ выступили с предложением о постепенном снижении НДС до 12%
ИА «Ореанда-Новости». Группой депутатов КПРФ был в Госдуму внесён законопроект о поэтапном снижении НДС с сегодняшних двадцати процентов до двенадцати процентов с 2025 года, несмотря на то, что правительство России сделало отрицательное заключение, сообщают в нижней палате.
20 процентов сегодня составляет базовая ставка. Документом предлагается её снижение с 2021 года до восемнадцати процентов, с 2023 года до пятнадцати процентов, с 2025 года до двенадцати процентов.
Депутаты КПРФ полагают, что снижение ставки налога поможет создать условия для того, чтобы произошёл рост внутреннего валового продукта. Также оно поспособствует повышению инвестиционной активности и восстановлению потенциала экономики РФ и её дальнейшему развитию.
20 процентов сегодня составляет базовая ставка. Документом предлагается её снижение с 2021 года до восемнадцати процентов, с 2023 года до пятнадцати процентов, с 2025 года до двенадцати процентов.
Депутаты КПРФ полагают, что снижение ставки налога поможет создать условия для того, чтобы произошёл рост внутреннего валового продукта. Также оно поспособствует повышению инвестиционной активности и восстановлению потенциала экономики РФ и её дальнейшему развитию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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