ИА «Ореанда-Новости». В Краснодаре на видео попало ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В аварии пострадали семь человек, их госпитализировали с травмами в больницу. Сообщается, что среди пострадавших есть двое детей.

27 февраля «карета скорой» столкнулась с легковым автомобилем Volkswagen в Краснодаре на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. После удара машина «скорой» перевернулась. Там находился 11-месячный ребёнок, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодару.

Всего семь человек получили травмы. Из автомобиля скорой медицинской помощи пострадали 11-месячный ребёнок и его мать, а также три медика. Из легкового автомобиля госпитализировали мать с ребёнком 2,5 года.

В Министерстве внутренних дел отметили, что в момент ДТП служебный автомобиль скорой медицинской помощи передвигался по пересечению улиц с включённым проблесковым маячком. Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося. Виновного пока не называли. Устанавливаются обстоятельства и степень тяжести травм, которые получили пострадавшие.





10 сентября 2018 года в Горячем Ключе Краснодарского края в дорожно-транспортное происшествие попали автомобиль «скорой помощи» легковой автомобиль отечественного автопрома. Это случилось днём. Столкновение произошло на перекрёстке, после чего водителя служебного автомобиля увезли с травмами в больницу. Водитель ВАЗ 2102 не пострадал.

На прошлой неделе в белорусском городе Бобруйск автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП, внутри была роженица, которую везли в родильный дом. Автомобиль ехал с проблесковыми огоньками и на перекрёстке влетел в легковой автомобиль. От сильного удара фельдшер вылетела на дорогу через лобовое стекло. Ещё одна 53-летняя пассажирка служебного авто получила травмы, беременная женщина не пострадала. Сотрудники Департамента охраны подскочили к месту ДТП и деблокировали зажатого в кабине водителя. В эту же ночь роженица родила ребёнка в отделении роддома.