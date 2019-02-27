В Краснодаре автомобиль «скорой» столкнулся с легковушкой. В ДТП пострадали семь человек
ИА «Ореанда-Новости». В Краснодаре на видео попало ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В аварии пострадали семь человек, их госпитализировали с травмами в больницу. Сообщается, что среди пострадавших есть двое детей.
27 февраля «карета скорой» столкнулась с легковым автомобилем Volkswagen в Краснодаре на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. После удара машина «скорой» перевернулась. Там находился 11-месячный ребёнок, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодару.
Всего семь человек получили травмы. Из автомобиля скорой медицинской помощи пострадали 11-месячный ребёнок и его мать, а также три медика. Из легкового автомобиля госпитализировали мать с ребёнком 2,5 года.
В Министерстве внутренних дел отметили, что в момент ДТП служебный автомобиль скорой медицинской помощи передвигался по пересечению улиц с включённым проблесковым маячком. Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося. Виновного пока не называли. Устанавливаются обстоятельства и степень тяжести травм, которые получили пострадавшие.
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⚡️Момент столкновения «VW Touareg» со Скорой попал на видео! . Напомним, сегодня, 27 февраля около 10:25 на пересечении улиц: Дзержинского/Стахановкая, водитель «Volkswagen Touareg» протаранил экипаж медиков, от удара Скорая перевернулась. . По предварительным данным, с места аварии в больницу доставлено 7 человек, 5 из автомобиля Скорой помощи – трое медиков и родительница с 11 месячным ребёнком, и двое из иномарки – женщина с ребёнком в возрасте 2,5 лет. - На месте аварии работают пожарные, полиция, а также медики, но уже другие.. . На кадрах данной записи видно, как Скорая выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора (делает это она с включенными маячками), её пропускает водитель легкового авто, а «VW» таранит в левый бок, т.е версия аварии, опубликованная ранее - водитель «Touareg» не заметил бригаду — скорее всего, верна, полицейские разбираются, ибо на 11:55 официальная версия не озвучена. . Видео от подписчика. #ЧпКраснодар #Краснодар #Мама #Дети #Ребёнок #Кубань #СкораяПомощь
10 сентября 2018 года в Горячем Ключе Краснодарского края в дорожно-транспортное происшествие попали автомобиль «скорой помощи» легковой автомобиль отечественного автопрома. Это случилось днём. Столкновение произошло на перекрёстке, после чего водителя служебного автомобиля увезли с травмами в больницу. Водитель ВАЗ 2102 не пострадал.
На прошлой неделе в белорусском городе Бобруйск автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП, внутри была роженица, которую везли в родильный дом. Автомобиль ехал с проблесковыми огоньками и на перекрёстке влетел в легковой автомобиль. От сильного удара фельдшер вылетела на дорогу через лобовое стекло. Ещё одна 53-летняя пассажирка служебного авто получила травмы, беременная женщина не пострадала. Сотрудники Департамента охраны подскочили к месту ДТП и деблокировали зажатого в кабине водителя. В эту же ночь роженица родила ребёнка в отделении роддома.
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