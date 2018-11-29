ИА «Ореанда-Новости». Неизвестный мужчина открыл огонь из оружия по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся в патрульном автомобиле, сообщили в Следственном комитете.

Это случилось в Краснодаре около продуктового магазина по улице Гагарина, бойцы Росгвардии были в припаркованном авто. В результате нападения два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии получили огнестрельные ранения, рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

В этот момент сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении, злоумышленник ответным огнём он был ликвидирован. Бойцы Росгвардии госпитализированы, угрозы их жизни нет, пояснил Грибакин.

Как сообщил источник РИА Новости в региональных органах здравоохранения, один из пострадавших ранен в голову, второй — в предплечье.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ – "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", – говорится в сообщении СК.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Они фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего. Оценку действиям сотрудников ведомства даст следствие, по предварительным данным, росгвардейцы действовали согласно инструкции.

В Следственном комитете уточнили, что нападавший применил револьвер системы Нагана. "Следствие установит, каким образом он оказался в руках у злоумышленника".

Справка: револьверы Нагана в настоящее время в силовых подразделениях России не используют. Они были приняты на вооружение армии Российской Империи в 1895 году, позже использовались вооружёнными силами СССР, МВД и другими силовыми структурами.