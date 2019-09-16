До официального открытия часть номерного фонда гостиницы уже забронирована.

Строительство отеля Marriott Krasnodar было начато около десяти лет назад. По информации, предоставленной генеральным менеджером отеля Дарьей Кучерявой, в первые месяцы после официального открытия отеля здесь запланировано проведение около пятидесяти мероприятий, отличающихся друг от друга масштабностью. Кроме того, уже забронировано свыше одной тысячи номеро-ночей.

По словам руководителя проекта Marriott Krasnodar Сергея Милека, сдать отель в эксплуатацию планировалось раньше, однако, помешали этому доработки проекта. Руководству пришлось даже внести изменения в дизайн отеля и ввести дополнительные энергомощности. Поэтому дата открытия отеля переносилась несколько раз. Сергей Милек также добавил, что ещё на этапе строительства здания возникли проблемы, связанные со снабжением энергией. Оказалось, что в центре города Краснодара, где располагается Marriott Krasnodar, не хватает мощности для обеспечения такого крупного отеля. Подстанция под названием «Кубанонабережная» послужила источником для дополнительной энергии. Строители вынуждены были прокладывать дополнительные сети электроснабжения, так как, согласно, требованиям сети Marriott, отель должен иметь два независимых друг от друга источника питания. Дополнительные сети вели из другого конца города, отметил руководитель проекта.

Отель Marriott Krasnodar имеет двадцать один этаж. Здание отеля включает в себя двести шестьдесят номеров и апартаментов, семь конференц-залов и один конгресс-холл. Площадь последнего составляет двести девяносто квадратных метров.