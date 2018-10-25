ИА «Ореанда-Новости». Краснодарский край затоплен из-за проливных дождей, которые обрушились на регион. В связи с этим в крае введён режим ЧС. На данный момент известно о двух погибших, судьба одного остаётся неизвестна, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя экстренных служб Краснодарского края.

Трое человек, со слов представителя, пострадали, двое мертвы, судьба одного без вести пропавшего остаётся под вопросом.

На данный момент из-за сильных проливных дождей затопило Туапсинский, Апшеронский и Лазаревский районы, подтоплено около 1,7 тысячи домов, в которых живут почти шесть тысяч человек. Власти районов эвакуировали с территорий, где буйствует стихия, более 380 жителей.

Из-за затоплений нарушено движение транспорта, так, задержаны 18 пассажирских составов. Движение по автодорогам затруднено. Был разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка.

К ликвидации последствий разгула стихии привлекли более 700 человек и 150 единиц техники, сообщили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отмечают, что в четверг, 25 октября, разгул стихии продолжится – в Краснодарском крае и в Адыгее будут идти сильные дожди.

Режим ЧС

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе 24 октября было найдено тело женщины, по факту её смерти была организована доследственная проверка, сообщили СУСК по Краснодарскому краю.

В связи с ситуацией губернатор края сообщил о введении с 24 октября в регионе режима ЧС. В среду началась эвакуация населения из двух поселений, оперативные службы перевели на усиленный режим работы. В Туапсе ввели план "Тайфун". Полицейские помогают людям в разных районах города эвакуироваться.

В первый день обильные осадки частично затопили семь населённых пунктов Туапсинского района: посёлки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривенковское, город Туапсе, Мессожай, Георгиевское, станица Куринская Апшеронского района.

Подтоплеными оказались железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривенковская, в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривенковская приостановлено железнодорожное сообщение.





