. Об этом сообщила пресс-служба краевого отдела прокуратуры.Инцидент произошёл в конце 2018 года. Жительница Северского района, работающая в сфере оказании юридических услуг, получила от пяти человек доверенность на представление их интересов во всех государственных учреждениях на Кубани. Клиентам она говорила, что ей необходимо получить справки для судебных производств и передать денежные вознаграждения судьям для вынесения положительного решения в пользу доверителей. Краснодарцы предоставляли ей все необходимые документы и денежные средства. Всего юрист получила около 5 миллионов рублей.Одна россиянка догадалась о планах юриста и сказала, что напишет заявление в правоохранительные органы.