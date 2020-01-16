16.01.2020, 23:06
В Краснодарском крае юрист убила свою клиентку
ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае юрист убила свою клиентку за то, что женщина догадалась о её незаконных планах. Женщину приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба краевого отдела прокуратуры.
Инцидент произошёл в конце 2018 года. Жительница Северского района, работающая в сфере оказании юридических услуг, получила от пяти человек доверенность на представление их интересов во всех государственных учреждениях на Кубани. Клиентам она говорила, что ей необходимо получить справки для судебных производств и передать денежные вознаграждения судьям для вынесения положительного решения в пользу доверителей. Краснодарцы предоставляли ей все необходимые документы и денежные средства. Всего юрист получила около 5 миллионов рублей.
Одна россиянка догадалась о планах юриста и сказала, что напишет заявление в правоохранительные органы. Тогда юрист под предлогом необходимости посетить судью, вывезла 62-летнюю россиянку в лесополосу и нанесла множество ударов молотком, в результате которых женщина скончалась.
Инцидент произошёл в конце 2018 года. Жительница Северского района, работающая в сфере оказании юридических услуг, получила от пяти человек доверенность на представление их интересов во всех государственных учреждениях на Кубани. Клиентам она говорила, что ей необходимо получить справки для судебных производств и передать денежные вознаграждения судьям для вынесения положительного решения в пользу доверителей. Краснодарцы предоставляли ей все необходимые документы и денежные средства. Всего юрист получила около 5 миллионов рублей.
Одна россиянка догадалась о планах юриста и сказала, что напишет заявление в правоохранительные органы. Тогда юрист под предлогом необходимости посетить судью, вывезла 62-летнюю россиянку в лесополосу и нанесла множество ударов молотком, в результате которых женщина скончалась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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