ИА «Ореанда-Новости» . Сегодня, 13 марта, крупный пожар произошёл на птицеводческом заводе «Лабинск» в Краснодарском крае. По сообщению регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Специалисты уже ликвидировали пожар, который охватил завод недалеко от населённого пункта Прохладный на улице Коммунистической. Огонь распространился на территории ремонтируемого корпуса птицефабрики. Ликвидацией возгорания занимались 50 специалистов с привлечение 15 единиц спецтехники.