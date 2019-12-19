19.12.2019, 21:15
В Красногорске выбросили детей из окна горевшей квартиры на 3 этаже
ИА «Ореанда-Новости». В Красногорске родители выбросили детей из окна горевшей квартиры на 3 этаже, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, около 03-00 по МСК. В квартире на 3 этаже случился пожар. Родители выбросили 3-летнюю дочь и 9-летнего сына из окна квартиры. Дети не пострадали. Их поймали соседи, которые растянули тент. Сами родители получили серьёзные травмы. У 36-летней матери сломаны позвоночник и таз, а 39-летний отец получил переломы позвоночника, таза и правого плеча.
Врачи указали, что состояние детей стабильное, а у обоих родителей - тяжёлое. Вся семья находится в Красногорской городской больнице. Пожар был локализован сотрудниками МЧС.
Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, около 03-00 по МСК. В квартире на 3 этаже случился пожар. Родители выбросили 3-летнюю дочь и 9-летнего сына из окна квартиры. Дети не пострадали. Их поймали соседи, которые растянули тент. Сами родители получили серьёзные травмы. У 36-летней матери сломаны позвоночник и таз, а 39-летний отец получил переломы позвоночника, таза и правого плеча.
Врачи указали, что состояние детей стабильное, а у обоих родителей - тяжёлое. Вся семья находится в Красногорской городской больнице. Пожар был локализован сотрудниками МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии